Членство Украины в НАТО: Столтенберг сделал заявление

Поддержка нашего государства на международной арене только крепнет, тогда как РФ ослабевает с каждым днем.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что сегодня Украина близка к членству в Альянсе, как никогда раньше. И будущее нашего государства именно там.

Об этом генсек Североатлантического альянса заявил на совместном с президентом Владимиром Зеленским брифинге в Киеве, передает корреспондент УНИАН.

Будущее Украины – в НАТО

Как отметил Столтенберг, украинцы борются за свои семьи и будущее, а Москва воюет за имперские иллюзорные амбиции. Он напомнил, что после Вильнюсского саммита в июле все согласились с тем, что Украина вступит в НАТО. И было принято три исторических решения для того, чтобы это воплотить в реальность:

сокращение пути Украины в НАТО благодаря устранению требования по выполнению плана действий по членству;

согласование программы, согласно которой украинские вооруженные силы станут полностью совместимыми с армиями стран-членов НАТО;

укрепление политических связей НАТО и Украины на беспрецедентном уровне. Речь идет о создании комиссии Украина-НАТО.

"Эти три решения означают, что Украина сейчас ближе к НАТО как никогда раньше. Будущее Украины – в НАТО. И мы работаем над подготовкой к этому", – подчеркнул генсек Альянса.

Он заверил, что члены НАТО продолжат оказывать Украине помощь в защите от российской агрессии. Государства разделили между собой около 100 млрд евро поддержки для Украины, половина которой принадлежит США.

"НАТО осуществляет совместные закупки на протяжении многих лет. Сегодня я могу подтвердить, что у Альянса есть рамочные контракты на 2,4 миллиарда евро на основные боеприпасы. Речь идет о 155-мм боеприпасах для артиллерии, противотанковых управляемых ракетах и боеприпасах для танков", – рассказал Столтенберг.

Генсек считает, что это поможет членам НАТО пополнить свои запасы при поддержке Украины.

Заметим, что одним из главных вопросов, обсуждавшихся в четверг, 28 сентября, президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, было усиление противовоздушной обороны для защиты украинских городов от атак России зимой.

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