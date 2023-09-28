Членство України в НАТО: Столтенберг зробив заяву

Підтримка нашої держави на міжнародній арені лише міцнішає, тоді як РФ – слабшає з кожним днем.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що сьогодні Україна близька до членства в Альянсі, як ніколи раніше. І майбутнє нашої держави саме там.

Про це генсек Північноатлантичного альянсу заявив на спільному із президентом Володимиром Зеленським брифінгу у Києві, передає кореспондент УНІАН.

Майбутнє України – в НАТО

Як наголосив Столтенберг, українці борються за свої родини та майбутнє, натомість Москва воює за імперські ілюзорні амбіції. Він нагадав, що після Вільнюського саміту у липні всі погодилися із тим, що Україна вступить до НАТО. І було ухвалено три історичних рішення для того, щоб це втілити у реальність:

скорочення шляху України до НАТО завдяки усуненню вимоги щодо виконання плану дій щодо членства;

узгодження програми, за якою українські збройні сили стануть повністю сумісними із арміями країн-членів НАТО;

зміцнення політичних зв’язків НАТО та України на безпрецедентному рівні. Йдеться про створення комісії Україна-НАТО.

"Ці три рішення означають, що Україна зараз ближча до НАТО як ніколи раніше. Майбутнє України – в НАТО. І ми працюємо над підготовкою до цього", – акцентував генсек Альянсу.

Він запевнив, що члени НАТО продовжать надавати Україні допомогу для захисту від російської агресії. Держави розділили між собою майже 100 млрд євро підтримки для України, половина якої належить США.

"НАТО здійснює спільні закупівлі впродовж багатьох років. Сьогодні я можу підтвердити, що Альянс має рамкові контракти на 2,4 мільярда євро на основні боєприпаси. Йдеться про 155-мм боєприпаси для артилерії, протитанкові керовані ракети та боєприпаси для танків", – розповів Столтенберг.

Генсек вважає, що це допоможе членам НАТО поповнити свої запаси під час підтримки Україну.

Зауважимо, що одним із головних питань, які у четвер, 28 вересня, обговорили президент України Володимир Зеленський та генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, було посилення протиповітряної оборони для захисту українських міст від атак Росії взимку.

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