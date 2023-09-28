Женя Галич різко розкритикував пісню "Антитіл" про Бахмут: "Мене це дратує"

Лідер гурту O.Torvald, український співак Женя Галич висловився про українські пісні, які з'явилися під час війни.

Музикант вважає, що окрім якісних композицій, нині в музичному просторі є чимало "байрактарщини". Окрім того, на думку Галича, є артисти, які своїми піснями хайпують на темі війни.

"Байрактарщина — це спекуляція на тих чи інших українських темах, тому що це зараз популярно. Але ще є хайпожори, які використовують у своїх піснях, підводках, стендапах, творчості те, що б'є нижче поясу", - прокоментував музикант на YouTube-каналі "Пряма червона".

Женя Галич / Фото: скриншот з відео

До таких пісень, які створені задля хайпу, Женя Галич прирівняв трек гурту "Антитіла" – "Фортеця Бахмут". За словами музиканта, композиція вийшла саме тоді, коли за місто велися пекельні бої. Однак співак говорить, що це лише його думка. Він розуміє, що трек "Фортеця Бахмут" насправді деяких неабияк підтримала. Особисто сам Женя Галич не сприймає таку творчість.

"Хочете прямо? Пісня "Фортеця Бахмут" в той час, як відбуваються події у Бахмуті. У мене запитання - як до цього ставитися? Мене це дратує. Кажу, як є. Для багатьох це пісня, яка стала тою, що підтримує. Історія в тому, що можна говорити про байрактарщину, як про явище, але деяким людям це дійсно потрібно. Мені це не подобається. Є люди, яким пісня "Фортеця Бахмут" подобається, і це окей. Я не сприймаю цю творчість, інші сприймають, це окей", - зазначив музикант.

Нагадаємо, нещодавно Женя Галич розкритикував чоловіків, які під час війни втекли за кордон. На думку артиста, вони мають відповідати перед законом.

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