Женя Галич резко раскритиковал песню "Антител" о Бахмуте: "Меня это раздражает"

Лидер группы O.Torvald, украинский певец Женя Галич высказался об украинских песнях, которые появились во время войны.

Музыкант считает, что кроме качественных композиций, сейчас в музыкальном пространстве есть немало "байрактарщины". Кроме того, по мнению Галича, есть артисты, которые своими песнями хайпуют на теме войны.

"Байрактарщина — это спекуляция на тех или иных украинских темах, потому что это сейчас популярно. Но еще есть хайпожоры, которые используют в своих песнях, подводках, стендапах, творчестве то, что бьет ниже пояса", — прокомментировал музыкант на YouTube- канале "Пряма червона".

Женя Галич / Фото: скриншот с видео

К таким песням, созданным ради хайпа, Женя Галич приравнял трек группы "Антитела" – "Фортеця Бахмут". По словам музыканта, композиция вышла именно тогда, когда за город велись адские бои. Однако певец говорит, что это только его мнение. Он понимает, что трек "Фортеця Бахмут" на самом деле некоторых очень сильно поддержал. Лично сам Женя Галич не воспринимает такое творчество.

"Хотите прямо? Песня "Фортеця Бахмут" в то время, как происходят события в Бахмуте. У меня вопрос — как к этому относиться? Меня это раздражает. Говорю, как есть. Для многих это песня, которая стала поддерживающей. История в том, что можно говорить о байрактарщине, как о явлении, но некоторым людям это действительно нужно. Мне это не нравится. Есть люди, которым песня "Фортеця Бахмут" нравится, и это окей. Я не воспринимаю это творчество, другие воспринимают, это окей", — отметил музыкант.

Напомним, недавно Женя Галич раскритиковал мужчин, которые во время войны сбежали за границу. По мнению артиста, они должны отвечать перед законом.

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