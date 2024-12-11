Скількох українських священників вбили росіяни: Зеленський назвав цифру

За його словами, Росія знищує української церкви і українські школи.

Від початку повномасштабної війни окупанти убили 50 українських священнослужителів. Також зафіксовано докази застосування тортур до них.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для CBN.

"Дуже багато священників, різних священників були в полоні. Або були вбиті. До слова, 50 вони (росіяни ) вбили. І вбили по-різному. Є всі докази, як вони їх катували", – сказав Зеленський.

За словами президента, окупанти катували священників тільки за те, що вони повинні були служити патріархову РПЦ Кирилу. Ці священники відмовлялися служити РПЦ. За це окупанти їх розстрілювали, зазначив Зеленський.

Крім того, РФ зруйнувала близько 700 церков. "Атакували бомбами, атакували ракетами. А там, де вони заходили на територію нашої держави, просто знищували. Підпалювали ці церкви", – підсумував він.

Нагадаємо, у лютому 2024 року стало відомо, що окупанти вбили священника ПЦУ з окупованого Каланчака на Херсонщині.

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