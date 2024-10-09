Скільки треба жертвувати на храм: відповідь священника

В кожній церкві можна побачити скриньки з написом "Жертва на храм". Йдеться про збір коштів на постійні потреби храму. Ці пожертви добровільні.

Скільки треба жертвувати на храм, розповів священник Олексій Філюк.

За його словами, якою буде ця пожертва – кожен вирішує індивідуально. Втім, зауважує священник, "є рекомендація біблійна".

"Десятину ніхто не відміняв. Але її рідко дають. У православній церкві практично ніхто тієї десятинки не дає. Але є добровільні пожертви. Має людина – жертвує. Не має – не жертвує", – наголосив Олексій Філюк.

Також панотець розповів, що коли апостоли ходили і Ісус проповідував, то в Юди Іскаріота була скринька для добровільних пожертв.

"Пожертви були і в часи апостолів, і в часи Христа, і в часи ранньої церкви, і в часи Мойсея. Тому скільки хочете – стільки жертвуйте. Від серця", – наголосив він.

Нагадаємо, раніше Олексій Філюк розповідав, чи потрібно завішувати дзеркала в оселі після смерті рідних. Серед українців це заведено, бо, мовляв, душа людини нібито може "застрягнути" в них чи "заблукати".

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