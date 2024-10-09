Тато продав свою дитину на Facebook за 37000 гривень

Ці гроші він програв в азартні ігри.

Чоловік продав свою дитину в Інтернеті за 14 мільйонів рупій (37000 гривень), а потім використав отримані гроші для фінансування своєї ігрової залежності.

Про це пише Metro.

36-річний батько був заарештований після того, як мама немовляти приїхала додому в Індонезію і виявила, що дитина зникла.

Заін Дві Нугрохо, начальник поліції міста Тангеранг, на схід від Джакарти, сказав: "Вона вимагала розповісти про місцеперебування їхньої дитини, поки він врешті-решт не зізнався, що продав новонароджену дитину. Тато побачив у Facebook, що покупці шукають немовля, тож він надіслав їм повідомлення і домовився про купівлю".

За словами Нугрохо, чоловік сказав поліцейським, що у нього проблеми з грошима, але замість цього програв гроші в азартні ігри.

Немовля знайшли в орендованому будинку в Тангерангу, де також були заарештовані двоє дорослих за підозрою в причетності до мережі торгівлі людьми.

За індонезійським законодавством їм загрожує до 15 років ув'язнення та штраф у розмірі 600 мільйонів рупій (1,5 млн гривень), якщо їх визнають винними.

Про це повідомила голова індонезійської Комісії з питань захисту дітей Ай Мар'яті: "Немає жодного виправдання такому поводженню з дітьми, і порушення їхніх прав має бути суворо покаране".

Нагадаємо, на аукціоні продали останню річ збанкрутілого мільйонера. Сотні людей реєструються на аукціон безалкогольного напою, в той час як користувачі мережі критикують суд за марнування судових ресурсів на інсценування розпродажу.

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