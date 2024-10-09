Папа продал своего ребенка на Facebook за 37000 гривен

Эти деньги он проиграл в азартных играх.

Мужчина продал своего ребенка в Интернете за 14 миллионов рупий (37 000 гривен), а затем использовал полученные деньги для финансирования своей игровой зависимости.

Об этом пишет Metro.

36-летний отец был арестован после того, как мать младенца приехала домой в Индонезию и обнаружила, что ребенок исчез.

Заин Две Нугрохо, начальник полиции города Тангеранг, к востоку от Джакарты, сказал: "Она требовала рассказать о местонахождении их ребенка, пока он в конце концов не признался, что продал новорожденного ребенка. Папа увидел в Facebook, что покупатели ищут младенца, поэтому он отправил им сообщение и договорился о покупке".

По словам Нугрохо, мужчина сказал полицейским, что у него проблемы с деньгами, но вместо этого проиграл деньги в азартные игры.

Младенца нашли в съемном доме в Тангеранге, где также были арестованы двое взрослых по подозрению в причастности к сети торговли людьми.

По индонезийскому законодательству им грозит до 15 лет тюрьмы и штраф в размере 600 миллионов рупий (1,5 млн гривен), если их признают виновными.

Об этом сообщила глава индонезийской Комиссии по защите детей Ай Марьяти: "Нет никакого оправдания такому обращению с детьми, и нарушение их прав должно быть строго наказано".

Напомним, на аукционе продали последнюю вещь обанкротившегося миллионера. Сотни людей регистрируются на аукционе безалкогольного напитка, в то время как пользователи сети критикуют суд за трату судебных ресурсов на инсценировку распродажи.

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