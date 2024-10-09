Два месяца операции ВСУ в Курской области: эксперт назвал главные достижения

Операция ВСУ в Курской области – это нестандартное решение. Украинские военные нанесли удар там, где противник не ожидал, не имел укрепрайонов.

Об этом заявил бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж в комментарии телеканалу FREEДOM.

"Главное — Курская операция деморализовала военно-политическое руководство Российской Федерации во главе с диктатором Владимиром Путиным. Он был растерян с первых дней операции. Поэтому информация о происходящем в Курской области замалчивалась. Путин даже заявлял, что это диверсионная операция, с которой справится ФСБ. Не получилось.

Маломуж отметил, что в Кремле планировалось создать на территории Украины 100-километровую буферную зону. Впрочем, Украина сыграла на опережение. Кроме того, благодаря действиям ВСУ в Курщине удалось оттянуть большие ресурсы оккупанты из других участков фронта: с Харьковского, Запорожского и частично из Донецкого направлений.

По словам Маломужа, около 55 тыс. живой силы противника находятся не на фронте в Украине, а на Курщине.о.

"На Западе пришло понимание, что Украина не сидит сложа руки, а действует. Это придало нашим союзникам мотивацию быть более решительными в борьбе с российской агрессией", — говорит Николай Маломуж.

Напомним, издание Foreign Policy опубликовало материал о том, что Курская операция открыла "третий путь" выхода из войны. Вероятно, она помогла в достижении стратегической цели – сделала возможным переговоры, основанные на взаимном обмене землями.

Читайте также:

Курщина прямо сейчас! Россияне активизировались и бьют КАБами по своим селам