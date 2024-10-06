На аукціоні продали останню річ збанкрутілого мільйонера: що це було

Сотні людей реєструються на аукціон безалкогольного напою, в той час як користувачі мережі критикують суд за марнування судових ресурсів на інсценування розпродажу.

Дії суду в Китаї, який виставив на аукціон пляшку безалкогольного напою як останню річ, що залишилася у власності збанкрутілого мільйонера, спричинили в Інтернеті дискусію про марнотратство судових ресурсів.

Про це повідомляє SCMP.

Аукціон був проведений районним народним судом Дафен в місті Яньчен, провінція Цзянсу. Пляшка "Спрайту", яка зазвичай коштує в магазинах 6 юанів (9 центів США), була виставлена на аукціон зі стартовою ціною 4,2 юаня, яка зростала з кроком 0,08 юаня.

Суд постановив, що покупець повинен забрати товар особисто, оскільки доставка була недоступна.

Alibaba провела аукціон на своїй платформі Alibaba Judicial Auction Platform. За даними Yangtse Evening Post, власник пляшки безалкогольного напою був пов'язаний з двома компаніями, біотехнологічною фірмою та компанією з виробництва морських продуктів харчування, статутний капітал яких становив п'ять мільйонів юанів (713 000 доларів США) та 1,725 мільйона доларів США, відповідно.

Обидві компанії оголосили про банкрутство, не залишивши жодних значних активів.

Юридичні документи з China Judgements Online також показали, що компанії мали численні суперечки та адміністративні стягнення, зокрема санкції від місцевих органів охорони навколишнього середовища за відсутність необхідних засобів захисту навколишнього середовища при вирощуванні та переробці морських водоростей.

Боржник на прізвище Чен заявив, що компанія не може погасити свої борги, але висловив надію на зміну ситуації в майбутньому.

У результаті, аукціон було скасовано після того, як сторони досягли домовленості. Попри це, аукціон вже привернув значну увагу: 366 осіб зареєструвалися для участі в торгах, а 652 встановили нагадування. Оголошення отримало понад 13 000 переглядів.

Це не перший випадок, коли народний суд району Дафенг виставляє на аукціон дрібні речі. Раніше він успішно виставив на аукціон такі предмети, як дві мийки для овочів за 7,1 юаня, чашку за 5,6 юаня і набір викруток, також за 5,6 юаня. Один з найдивовижніших аукціонів стосувався двох пляшок простроченої рідини для омивача лобового скла, які були продані за 4,08 юанів (6 центів США).

Ця справа змусила багатьох користувачів мережі поставити під сумнів зловживання судовими ресурсами. Одна людина сказала: "Цей аукціон – просто марна трата ресурсів". "Це так смішно. Б'юся об заклад, що сама компанія "Спрайт" ніколи не думала, що одного дня її продадуть з аукціону", - сказав інший. Третя людина підрахувала: "Це не продасться. Навіть якщо додати автобусні квитки, які коштують 4 юані в обидва кінці, до аукціонної ціни в 4,2 юаня, то в сумі вийде 8,2 юаня. Однак на ринку його можна купити всього за 6 юанів. Якщо лише хтось із суду не вирішить купити його сам".

Нагадаємо, затишний ядерний бункер виставили на аукціон. Він піде з молотка як унікальний житловий простір.

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