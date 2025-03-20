Зеленський про нейтралітет України: це був ультиматум, а не пропозиція миру

Кремль наполягав на тому, щоб Україна погодилася на так званий нейтралітет, що фактично означало б відмову від будь-яких оборонних союзів.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що під час переговорів із Росією на початку вторгнення, українська сторона отримала жорсткий ультиматум, який передбачав не лише скорочення армії, але й відмову від частини територій.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський 20 березня під час пресконференції з прем'єром Норвегії.

За його словами, Росія вимагала зменшити українську армію до 50-80 тисяч військових, тоді як зараз ЗСУ нараховують 800 тисяч і саме ця чисельність дозволяє ефективно стримувати агресора.

Кремль також наполягав на тому, щоб Україна погодилася на так званий нейтралітет, що фактично означало б відмову від будь-яких оборонних союзів. До того ж Москва вимагала визнання окупованих територій російськими.

"Це був не варіант для припинення війни, а справжній ультиматум", – наголосив Зеленський.

Крім того президент України заявив, що західні санкції проти Росії можна послабити лише у разі виконання нею двох умов – це виведення військ з території України та відшкодування збитків.