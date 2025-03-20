Зеленський висунув умови послаблення санкцій проти Росії

Зеленський звернувся до європейських лідерів із закликом не знімати санкції з РФ. Він пояснив, які кроки має зробити Москва.

Західні санкції проти Росії можна послабити лише у разі виконання нею двох умов –це виведення військ з території України та відшкодування збитків.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив у своєму виступі на засіданні Євроради 20 березня.

Зеленський закликав лідерів європейських держав не послаблювати тиск на Росію, оскільки санкції залишаються дуже необхідними.

"Санкції мають залишатися чинними доти, доки Росія не почне виводити війська з нашої землі і не відшкодує збитки, завдані її агресією. Я закликаю вас продовжувати боротися проти схем обходу санкцій і спроб Росії фінансувати свої військові дії", – звернувся глава держави до європейських лідерів.

Він акцентував, що продовження дипломатичних зусиль для закінчення війни в України не означає, що тиск на Росію можна зменшити. Цей тиск вкрай важливий для, зниження ймовірності обману з боку Москви.

"Ми всі знаємо, як легко Москва порушує свої обіцянки – в один момент вони дають слово, а через кілька годин воно вже нічого не означає. Ось чому ми повинні продовжувати підштовхувати Росію до миру. Разом з вами, звичайно, зі Сполученими Штатами та іншими нашими партнерами ми зможемо це зробити", – висловився Зеленський.

Нагадаємо, 19 березня спецпредставник президента США Стівен Віткофф заявив, що Вашингтон розглядає можливість послаблення санкцій проти Росії, якщо буде досягнута домовленість про припинення вогню.