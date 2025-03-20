Зеленский выдвинул условия ослабления санкций против России

Зеленский обратился к европейским лидерам с призывом не снимать санкции с РФ. Он объяснил, какие шаги должна сделать Москва.

Западные санкции против России можно ослабить только в случае выполнения ею двух условий – это вывод войск с территории Украины и возмещение ущерба.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем выступлении на заседании Евросовета 20 марта.

Зеленский призвал лидеров европейских государств не ослаблять давление на Россию, поскольку санкции остаются очень необходимыми.

"Санкции должны оставаться в силе до тех пор, пока Россия не начнет выводить войска из нашей земли и не возместит ущерб, причиненный ее агрессией. Я призываю вас продолжать бороться против схем обхода санкций и попыток России финансировать свои военные действия", — обратился глава государства к европейским лидерам.

Он акцентировал, что продолжение дипломатических усилий для окончания войны в Украине не означает, что давление на Россию можно снизить. Это давление крайне важно для снижения вероятности обмана со стороны Москвы.

"Мы все знаем, как легко Москва нарушает свои обещания – в один момент они дают слово, а через несколько часов оно уже ничего не означает. Вот почему мы должны продолжать подталкивать Россию к миру. Вместе с вами, конечно, с Соединенными Штатами и другими нашими партнерами мы сможем это сделать", – сказал Зеленский.

Напомним, 19 марта спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф заявил, что Вашингтон рассматривает возможность ослабления санкций против России, если будет достигнута договоренность о прекращении огня.