Коли треба мити голову – вранці чи ввечері: про це варто знати

Мало хто знає, однак час, коли найкраще мити голову, щоб волосся довше залишалося чистішим і швидше росло, залежить від декількох факторів. І для кожного з варіантів є свої особливості і наслідки для волосся. Отже, розповідаємо, коли краще мити голову – вранці чи ввечері.

Ранок. Плюс ранкового миття волосся полягає в тому, що його можна буде укласти та проконтролювати структуру своєї зачіски. Що практично неможливо зробити після вечірнього миття, адже на ніч мало кому хочеться укладати волосся. А якщо ви заснули з мокрою головою, то на ранок доведеться попрацювати над тим, щоб сформувати зі своїх локонів пристойну зачіску. Ранкове миття більш підходить тим, хто рано встає, а тим хто любить поспати, краще перенести цю процедуру на вечір. Однак ранкове миття голови має свою перевагу – волосся залишатиметься чистим значно довше.

Плюс ранкового миття волосся полягає в тому, що його можна буде укласти та проконтролювати структуру своєї зачіски. Що практично неможливо зробити після вечірнього миття, адже на ніч мало кому хочеться укладати волосся. А якщо ви заснули з мокрою головою, то на ранок доведеться попрацювати над тим, щоб сформувати зі своїх локонів пристойну зачіску. Ранкове миття більш підходить тим, хто рано встає, а тим хто любить поспати, краще перенести цю процедуру на вечір. Однак ранкове миття голови має свою перевагу – волосся залишатиметься чистим значно довше. Вечір. Більшість людей миють голову перед сном. Це ідеальний варіант для тих, у кого на це зранку немає часу. До того ж, волосся можна висушити природним способом, не використовуючи фен. Багато хто після миття голови одразу лягає спати з мокрою головою. Однак перукарі не радять так робити, бо волосся на ранок матиме неохайний вигляд. До того ж, через тертя об подушку пасма можуть пошкодитися, волосся погано ростиме, стане ламким і тонким.

Отже, однозначної відповіді на запитання – коли краще мити голову, немає. Перш ніж вибрати для себе вечірнє чи ранкове миття голови, треба зважити всі "за" та "проти" і вибрати той варіант, який підходить саме вам.

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