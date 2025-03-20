Когда нужно мыть голову – утром или вечером: об этом стоит знать

Мало кто знает, однако время, когда лучше мыть голову, чтобы волосы дольше оставались чистыми и быстрее росли, зависит от нескольких факторов. И для каждого из вариантов есть свои особенности и последствия для волос. Итак, рассказываем, когда лучше мыть голову – утром или вечером.

Утро. Плюс утреннего мытья волос состоит в том, что их можно будет уложить и проконтролировать структуру своей прически. Что практически невозможно сделать после вечернего мытья, ведь на ночь мало кому хочется укладывать волосы. А если вы заснули с мокрой головой, то к утру придется поработать над тем, чтобы сформировать из своих локонов приличную прическу. Утреннее мытье более подходит тем, кто рано встает, а тем, кто любит поспать, лучше перенести эту процедуру на вечер. Однако утреннее мытье головы имеет свое преимущество – волосы будут оставаться чистыми значительно дольше.

Плюс утреннего мытья волос состоит в том, что их можно будет уложить и проконтролировать структуру своей прически. Что практически невозможно сделать после вечернего мытья, ведь на ночь мало кому хочется укладывать волосы. А если вы заснули с мокрой головой, то к утру придется поработать над тем, чтобы сформировать из своих локонов приличную прическу. Утреннее мытье более подходит тем, кто рано встает, а тем, кто любит поспать, лучше перенести эту процедуру на вечер. Однако утреннее мытье головы имеет свое преимущество – волосы будут оставаться чистыми значительно дольше. Вечер. Большинство людей моют голову перед сном. Это идеальный вариант для тех, у кого на это с утра нет времени. К тому же, волосы можно высушить естественным способом, не используя фен. Многие после мытья головы сразу ложатся спать с мокрой головой. Однако парикмахеры не советуют так делать, потому что волосы на утро будут выглядеть неопрятно. К тому же, из-за трения о подушку пряди могут повредиться, волосы плохо будут расти, станут ломкими и тонкими.

Итак, однозначного ответа на вопрос – когда лучше мыть голову, нет. Прежде чем выбрать для себя вечернее или утреннее мытье головы, нужно взвесить все "за" и "против" и выбрать тот вариант, который подходит именно вам.

Читайте также:

Что делать, если тесто на куличи не поднялось: какие могут быть причины

Какие деревья ни в коем случае нельзя белить весной, потому что они погибнут

Как быстро отправить посылку за границу "Новой почтой": простая пошаговая инструкция