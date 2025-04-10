У звезды "Семейки Аддамсов" Анжелики Хьюстон диагностировали рак

Анжелика Хьюстон / © Associated Press

Реклама

Американская актриса и режиссер Анжелика Хьюстон, которая сыграла роль Мортиши Аддамс в фильме “Семейка Аддамсов”, сообщила, что у нее диагностировали рак.

Тяжелую болезнь в знаменитости обнаружили в 2019 году после выхода ленты “Джон Уик 3”, где она снималась, пишет People. Актриса признается, что диагноз стал для нее настоящим шоком. Впрочем, рак заставил Анжелику Хьюстон переосмыслить свою жизнь и взглянуть на нее под другим углом.

“Это стало большим шоком, но это заставило меня осознать, чего я не должна делать, места, куда не стоит ходить. Одним из таких было восприятие жизни слишком серьезно. Поэтому теперь, когда появляется возможность, я смеюсь и стараюсь не делать с этого больших хлопоты”, — признается артистка.

Реклама

Анжелика Хьюстон / © Associated Press

Знаменитость не стала раскрывать, какой вид рака у нее диагностирован. Вместо этого она призналась, что уже прошла лечение и четыре года находится в ремиссии. Тем не менее, актриса не относится легкомысленно к своему здоровью и регулярно проверяется у врачей. Также Хьюстон призналась, что решилась, наконец, рассказать о своем диагнозе, чтобы стать примером для других не опускать руки.

“Мне исполнилось четыре года, и это так много для меня означает! Это фантастическая вещь. Я очень горжусь собой, и мне очень повезло. Мои врачи были великолепны”, — делится актриса.

Напомним, недавно украинская ведущая Даша Малахова впервые заговорила о своей онкологии. Знаменитость призналась, что у нее обнаружили рак.