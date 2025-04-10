Умер звезда "Лиги смеха" Александр Чечун

Александр Чечун

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Умер звезда юмористического шоу “Лига смеха” и участник команды “Стадион Диброва” Александр Чечун.

Трагическую новость сообщил проект в Instagram. 9 апреля на странице Лига смеха в Instagram появилось сообщение, что Чечун ушел из жизни. Причины и обстоятельства смерти юмориста пока не известны.

“В лигосмешной семье траур… Ушел из жизни Александр Чечун…"Стадион Диброва”. Соболезнования родным и близким”, — сообщили в “Лиге смеха”.

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Александр Чечун умер / © instagram.com/ligasmihu_official

На трагическую новость уже отреагировали коллеги Александра Чечуна по проекту. В частности, ведущие Владимир Мартынец, Дмитрий Зелинский и Юрий Ткач почтили память юмориста.

Отметим, что ни обстоятельства, ни причина смерти Александра Чечуна не разглашаются. Впрочем, известно, что в начале полномасштабной войны юморист служил в армии. У него осталась жена и дочь.

Напомним, недавно стало известно, что умерла актриса Таисия Литвиненко, которая играла в фильме “За двумя зайцами”. Артистки не стало в возрасте 90 лет.