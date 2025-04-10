Помер зірка "Ліги сміху" Олександр Чечун

Олександр Чечун

Реклама

Помер зірка гумористичного шоу “Ліга сміху” та учасник команди “Стадіон Діброва” Олександр Чечун.

Трагічну новину повідомив проєкт в Instagram. 9 квітня на сторінці “Ліга сміху” в Instagram з’явилося повідомлення, що Чечун пішов з життя. Причини та обставини смерті гумориста наразі не відомі.

“У лігосмішній родині траур…Пішов з життя Олександр Чечун…"Стадіон Діброва”. Співчуття рідним та близьким”, — повідомили у “Лізі сміху”.

Реклама

Олександр Чечун помер / © instagram.com/ligasmihu_official

На трагічну новину вже відреагували колеги Олександра Чечуна за проєктом. Зокрема, ведучі Володимир Мартинець, Дмитро Зелінський та Юрій Ткач вшанували пам’ять гумориста.

Зазначимо, наразі ані обставини, ані причина смерті Олександра Чечуна не розголошуються. Утім, відомо, що на початку повномасштабної війни гуморист служив у війську. У нього залишилася дружина та донька.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що померла акторка Таїсія Литвиненко, яка грала у фільмі “За двома зайцями”. Артистки не стало у віці 90 років.