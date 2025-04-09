Донька покійної Анастасії Заворотнюк народила первістка

Анастасія Заворотнюк та її донька / © instagram.com/anna_zavorotnyuk

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Донька покійної російської акторки Анастасії Заворотнюк народила первістка.

Про це 29-річна блогерка та модель Анна оголосила в своєму Instagram. Зокрема, донька Заворотнюк народила хлопчика. Син моделі з’явився на світ 2 квітня. Анна назвала його Марселем.

До речі, блогерка вже виписалася з пологового та опублікувала в Instagram короткий ролик. Зокрема, Анна Заворотнюк показала кімнату, яка була прикрашена блакитними та синіми гелевими повітряними кульками, а в центрі була розташована люлька, в якій спав Марсель.

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Донька Анастасії Заворотнюк із новонародженим сином / © instagram.com/a_zavorotnyuk

“Ласкаво просимо у світ, світло моєї душі”, — підписала кадри з сином модель.

Новонароджений син доньки Анастасії Заворотнюк / © instagram.com/a_zavorotnyuk

До слова, Анна Заворотнюк приховує особисте життя. Утім, відомо, що вона заміжня, а познайомилася з чоловіком ще під час навчання в США. З обранцем модель здебільшого проживає в Дубаї.

Зазначимо, Анна є донькою російської акторки Анастасії Заворотнюк, яка померла 29 травня у віці 53 років після тривалої боротьби з раком головного мозку четвертої стадії. Про війну в Україні донька артистки жодних коментарів не робила. Утім, вона декілька разів зазначала у фотоблогу, що хоче, аби скоріше настав мир.

Нагадаємо, нещодавно українська співачка Інесса Грицаєнко вперше стала мамою. Артистка вже показала новонароджену доньку.