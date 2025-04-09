Звинувачений в корупції ексголова ДФС Роман Насіров став добровольцем ЗСУ

Ексголова ДФС Роман Насіров / © УНІАН

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Колишній голова Державної фіскальної служби Роман Насіров, якого звинувачують в отримання хабаря в розмірі 722 млн грн, добровільно мобілізувався до Збройних сил України.

Про це повідомила у соцмережі Facebook організація Transparency International Ukraine з посиланням на адвокатів колишнього високопосадовця, справа якого слухається в суді.

«Захист зазначив, що Насіров був призваний до лав ЗСУ під час мобілізації, тому не може прибути до суду. Зробив він це добровільно. Також на цій підставі захист подав клопотання про зупинення провадження», — йдеться у повідомленні.

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Суд відклав розгляд цього питання для збору інформації. Наступне заплановане засідання на 11 квітня.

Романа Насірова обвинувачують у ймовірному отриманні хабаря в розмірі 722 млн грн за відшкодування ПДВ компаніям бізнесмена Олега Бахматюка. Кримінальне провадження розглядає ВАКС.

Справа Насірова перебуває на стадії судових дебатів і наближається до вироку.

У коментарі «Суспільному» речниця Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк підтвердила, що адвокат Насірова подав клопотання про зупинення кримінального провадження у зв’язку з мобілізацією свого клієнта.

«Він також надав до суду наказ, копію наказу про призначення вказаної особи до особового складу військової частини. Вирішення цього питання буде 11 квітня. До цього часу ми будемо встановлювати всі обставини, а так само можливість обвинуваченого брати участь у судових засіданнях», — повідомила вона.

У Transparency International Ukraine нагадали, що у травні минулого року парламент дозволив звільняти засуджених від відбування покарання в обмін на проходження контрактної військової служби, однак позбавив такого права топкорупціонерів.

Нагадаємо, скандальний львівський експрокурор Ростислав Ільницький, якого підозрюють у підробленні та використанні фальшивих документів для виїзду за кордон, влаштувався на службу в ТЦК на Закарпатті.