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- Украина
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Обвиняемый в коррупции экс-глава ГФС Роман Насиров стал добровольцем ВСУ
Дело Насирова находится на стадии судебных прений и приближается к приговору.
Бывший глава Государственной фискальной службы Роман Насиров, обвиняемый в получении взятки в размере 722 млн грн, добровольно мобилизовался в Вооруженные силы Украины.
Об этом сообщила в соцсети Facebook организация Transparency International Ukraine со ссылкой на адвокатов бывшего высокопоставленного чиновника, дело которого слушается в суде.
«Защита отметил, что Насиров был призван в ряды ВСУ во время мобилизации, поэтому не может прибыть в суд. Сделал он это добровольно. Также на этом основании защита подала ходатайство об остановке производства», — говорится в сообщении.
Суд отложил рассмотрение этого вопроса для сбора информации. Следующее заседание запланировано на 11 апреля.
Роман Насиров обвиняется в вероятном получении взятки в размере 722 млн грн за возмещение НДС компаниям бизнесмена Олега Бахматюка. Уголовное производство рассматривает ВАКС.
Дело Насирова находится на стадии судебных прений и приближается к приговору.
В комментарии «Общественному» спикер Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк подтвердила, что адвокат Насирова подал ходатайство об остановке уголовного производства в связи с мобилизацией своего клиента.
«Он также предоставил в суд приказ, копию приказа о назначении указанного лица в личный состав воинской части. Решение этого вопроса состоится 11 апреля. До этого времени мы будем устанавливать все обстоятельства, а также возможность обвиняемого участвовать в судебных заседаниях», — сообщила она.
В Transparency International Ukraine напомнили, что в мае прошлого года парламент разрешил освобождать осужденных от отбывания наказания в обмен на прохождение контрактной военной службы, однако лишил такого права топкоррупционеров.
Напомним, скандальный львовский экс-прокурор Ростислав Ильницкий, подозреваемый в подделке и использовании фальшивых документов для выезда за границу, устроился на службу в ТЦК в Закарпатье.