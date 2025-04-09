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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
275
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2 хв

Скандальний експрокурор уник кримінального переслідування і влаштувався у ТЦК

Скандальний львівський експрокурор Ільницький влаштувався у ТЦК на Закарпатті.

Автор публікації
Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Експрокурор Ростислав Ільницький

Експрокурор Ростислав Ільницький

Скандальний львівський експрокурор Ростислав Ільницький, якого підозрюють у підробці та використанні підроблених документів для виїзду за кордон, влаштувався на службу в ТЦК на Закарпатті.

Про це передає видання Zaxid.net з посиланням на декларацію Ільницького.

На початку квітня цього року 32-річний Ростислав Ільницький подав декларацію кандидата на посаду в Хустський міський РТЦК та СП.

Які доходи задекларував новоспечений ТЦКівець

За 2024 рік експрокурор задекларував доходи (грошове забезпечення), отримані у військовій частині А5003 та в Закарпатському обласному ТЦК та СП, які становили 74,5 та 78 тисяч гривень відповідно.

Його дружина Роксолана Москва-Ільницька (донька скандальної адвокатки Богдани Москви, що підозрюється у сприянні ухилянтам) заробила 116 233 грн у приватному підприємстві "Енергопрофіль", а також отримала 16 000 грн соцвиплат.

Крім того, Роксолана Москва-Ільницька у квітні 2023 року стала власницею житлового будинку площею понад 100 м2 у Львові, а також у травні 2024 року отримала у власність квартиру площею 54 м2. Вона їздить на позашляховику Audi Q8 2021 року випуску, декларована вартість якого понад 2,3 млн грн.

Сам Ростислав Ільницький вказав у декларації, що зберігає понад 102 тис. доларів та 197 тис. грн готівкою, а Роксолана Москва-Ільницька - 30 тис. доларів, понад 7 тис. євро та 250 тис. грн. Ще 3 тис. доларів готівкою зберігає донька Ростислава Ільницького – Софія Ільницька.

Що відомо про Ростислава Ільницького

Нагадаємо, що влітку 2024 року стало відомо, що Ростислав Ільницький мобілізувався до ЗСУ. Відповідно до закону, мобілізація на військову службу є підставою для зупинки провадження у справі.

Минулого СБУ затримала 55-річну львівську адвокатку Богдану Москву, її підозрюють в організації схеми для ухилянтів. Під час обшуку у будинку адвокатки правоохоронці знайшли її зятя – Ростислава Ільницького, який тривалий час переховувався від слідства за підозрою в підробці та використанні підроблених документів для виїзду за кордон. З грудня 2023 року він перебував в офіційному розшуку. У травні на кордоні затримали його брата – підприємця Тараса Ільницького, якого звинуватили в перешкоджанні мобілізації.

Ільницький втрапив у скандал після того, як відгуляв пишне весілля із сотнями гостей. Свято відбулося у п'ятизірковому комплексі Emily Resort, що поблизу Львова. Журналісти зазначили, що лише 8-поверховий торт для молодят міг коштувати близько 100 тисяч гривень. Розкішне святкування під час війни обурило українців.

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Дата публікації
Кількість переглядів
275
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