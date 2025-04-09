Скандальный экс-прокурор избежал уголовного преследования и устроился в ТЦК

Экс-прокурор Ростислав Ильницкий

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Скандальный львовский экс-прокурор Ростислав Ильницкий, подозреваемый в подделке и использовании поддельных документов для выезда за границу, устроился на службу в ТЦК в Закарпатье.

Об этом передает издание Zaxid.net со ссылкой на декларацию Ильницкого.

В начале апреля этого года 32-летний Ростислав Ильницкий подал декларацию кандидата на должность в Хустском городском РТЦК и СП.

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Какие доходы задекларировал новоиспеченный ТЦ

За 2024 год экспрокурор задекларировал доходы (денежное довольствие), полученные в воинской части А5003 и в Закарпатском областном ТЦК и СП, которые составляли 74,5 и 78 тысяч гривен соответственно.

Его жена Роксолана Москва-Ильницкая (дочь скандальной адвокатки Богданы Москвы, подозреваемая в содействии уклонистам) заработала 116 233 грн в частном предприятии «Энергопрофиль», а также получила 16 000 грн соцвыплат.

Кроме того, Роксолана Москва-Ильницкая в апреле 2023 года стала владелицей жилого дома площадью более 100 м2 во Львове, а также в мае 2024 года получила в собственность квартиру площадью 54 м2. Она ездит на внедорожнике Audi Q8 2021 года выпуска, декларируемая стоимость которого более 2,3 млн. грн.

Сам Ростислав Ильницкий указал в декларации, что хранит более 102 тыс. долларов и 197 тыс. грн наличными, а Роксолана Москва-Ильницкая — 30 тыс. долларов, свыше 7 тыс. евро и 250 тыс. грн. Еще 3 тыс. долларов наличными хранит дочь Ростислава Ильницкого — София Ильницкая.

Что известно о Ростиславе Ильницком

Напомним, что летом 2024 года стало известно, что Ростислав Ильницкий мобилизовался в ВСУ. Согласно закону, мобилизация на военную службу является основанием для остановки производства по делу.

В прошлом СБУ задержала 55-летнюю львовскую адвокатку Богдану Москву, ее подозревают в организации схемы для уклонистов. Во время обыска в доме адвоката правоохранители нашли ее зятя — Ростислава Ильницкого, который длительное время скрывался от следствия по подозрению в подделке и использовании поддельных документов для выезда за границу. С декабря 2023 г. он находился в официальном розыске. В мае на границе задержали его брата — предпринимателя Тараса Ильницкого, которого обвинили в препятствовании мобилизации.

Ильницкий попал в скандал после того, как отгулял пышную свадьбу с сотнями гостей. Праздник состоялся в пятизвездочном комплексе Emily Resort вблизи Львова. Журналисты отметили, что только 8-этажный торт для молодоженов мог стоить около 100 тысяч гривен. Роскошное празднование во время войны возмутило украинцев.