Желающим производить оружие Украина будет выдавать гранты

Оружие украинского производства / © Владимир Зеленский

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Для производителей деталей оружия и военной техники в Украине появилась новая грантовая программа.

Об этом сообщила первая вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко в сообщении в сети Х.

«Государство нацелено на максимальное усиление украинского ВПК, и появилась новая грантовая программа на 8 миллионов гривен», — написала она.

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Как говорится в приобщенном к сообщению видео, желающие организовать производство компонентов к вооружению могут подать заявку на грант «Сделано для победы» от Минэкономики и Минстратегпром через портал «Действие».

«Производи в Украине компоненты победы для украинского оружия». — призывают в ролике потенциальных производителей.

Напомним, в начале 2025 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская оборонная промышленность значительно нарастила производство оружия, которое сейчас составляет 33-34% от общего количества используемого на фронте.