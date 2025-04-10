Угроза глобальной войны нарастает — историк оценил политику Трампа

Из-за нынешней политики Трампа и его команды растет уровень незащищенности в мире и угроза глобальной войны — историк Грицак / © Getty Images

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К своей второй каденции Дональд Трамп подготовился. Более того, у него есть программа, очень сильная команда, и они делают то, что обещали. В то же время из-за нынешней политики президента США и его команды растет уровень незащищенности в мире и угроза глобальной войны.

Об этом заявил историк, профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак в эфире Radio NV.

«Я думаю, что как бы мы ни относились к Трампу и не оценили его тотальные возможности, он очень выразительно сказал, чего он хочет. И это выражение «Америка — первая, интересы Америки — прежде всего», это его позиция, он будет внедрять ее очень последовательно», — отметил Грицак.

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Он отметил, что это не означает, что позиция Трампа верна.

«Эта позиция вредна для всего мира, включая самую Америку. Но мы видим, что он будет это проводить. Я читаю сейчас много комментариев, и из тех комментариев, которые наиболее бросаются в глаза, это сравнение Трампа, как ни странно, с Лениным в 1917-м. Это о том, что большевики делали, придя к власти, пытаясь изменить весь мир. Это некая мировая контрреволюция, и Трамп стоит во главе ее. Мы давно не имели такой ситуации, по крайней мере, последние 30 лет, когда один человек действительно делал мировые изменения», — добавил историк.

Ярослав Грицак заметил, к сожалению, отстраниться от Трампа не получится, поскольку речь идет только о нем — «это трампизм».

Также Грицак подчеркнул, что на второй срок Трамп пришел подготовленным к переменам, у него есть программа, очень сильная команда, и они делают то, что обещали.

По словам историка, существует более широкое явление, которое доминирует в политике США, и это очень угрожающе для самих американцев.

«Пока что американское общество, будь то демократы или гражданское общество, пока не имеют действенных средств этому противопоставиться. То есть это действительно очень быстрая контрреволюция, которая дает свои последствия», — объяснил историк.

По его словам, относительно «геополитических результатов это, прежде всего, очень странный подход.

«Это как говорят на Галичине «Бей своих, чтобы чужие боялись». Потому что главное его направление — не только против традиционных врагов Америки, как против своих ближайших союзников, таких как ЕС, Канада в значительной степени, Япония. Это вызывает огромную тревогу, потому что это уничтожает весь порядок установленных сил и неизвестно, что из этого будет. Мы понимаем, что растет уровень незащищенности и уровень опасности в этом мире. И потому я бы сказал, что угроза глобальной войны не уменьшается, а нарастает», — сказал Грицак.

Напомним, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что президент США Дональд Трамп стал более жестким по отношению к кремлевскому руководителю, ведь осознал, что тому не нужен мир.

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