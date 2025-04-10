В Венгрии заподозрили "биологическую атаку" на страну

В Венгрии подозревают применение биологического оружия / © pixabay.com

Реклама

В Венгрии предположили, что массовые случаи заболевания ящуром в стране могли произойти в результате «биологической атаки».

Об этом заявил в четверг, 10 апреля, руководитель аппарата премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Гергели Гульяс, передает Sky News.

По его словам, официальные лица не исключают, что причиной вспышки заболевания, которого не было в стране более 50 лет, была биологическая атака.

Реклама

«На данном этапе можно сказать, что нельзя исключать, что вирус не был естественного происхождения, возможно, мы имеем дело с искусственно созданным вирусом», — добавил Гергели Гульяс.

Чиновник сказал, что подозрение по поводу биологической атаки основывается на устной информации, полученной от иностранной лаборатории, которая еще не полностью проверена.

Всемирная организация здравоохранения животных со ссылкой на власти Венгрии сообщила о вспышке заболевания на животноводческой ферме на северо-западе страны в прошлом месяце.

Тысячи голов крупного рогатого скота были забиты, чтобы остановить распространение ящура, а соседние Австрия и Словакия закрыли несколько пунктов пропуска на границе.

После вспышки в Венгрии случаи были зарегистрированы на пяти фермах в южной Словакии, что вынудило страну объявить чрезвычайное положение.

Напомним, 2 апреля Венгрия развернула военных и начала новые дезинфекционные мероприятия на северо-западе вблизи приграничных регионов, чтобы сдержать вспышку ящура.