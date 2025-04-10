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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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В Угорщині запідозрили "біологічну атаку" на країну

Офіційні особи не виключають, що причиною спалаху захворювання, якого не було в країні понад 50 років, була біологічна атака.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
біологічна загроза

В Угорщині підозрюють застосування біологічної зброї / © pixabay.com

В Угорщині припустили, що масові випадки захворювання на ящур в країні могли статися в результаті «біологічної атаки».

Про це заявив у четвер, 10 квітня, керівник апарату прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана Гергелі Гульяс, передає Sky News.

За його словами, офіційні особи не виключають, що причиною спалаху захворювання, якого не було в країні понад 50 років, була біологічна атака.

«На даному етапі можна сказати, що не можна виключати, що вірус не був природного походження, можливо, ми маємо справу з штучно створеним вірусом», — додав Гергелі Гульяс.

Чиновник сказав, що підозра щодо біологічної атаки ґрунтується на усній інформації, отриманій від іноземної лабораторії, яка ще не повністю перевірена.

Всесвітня організація охорони здоров’я тварин з посиланням на владу Угорщини повідомила про спалах захворювання на тваринницькій фермі на північному заході країни минулого місяця.

Тисячі голів великої рогатої худоби були забиті, щоб зупинити поширення ящуру, а сусідні Австрія та Словаччина закрили кілька пунктів пропуску на кордоні.

Після спалаху в Угорщині випадки були зареєстровані на п’яти фермах у південній Словаччині, що змусило країну оголосити надзвичайний стан.

Нагадаємо, 2 квітня Угорщина розгорнула військових і розпочала нові дезінфекційні заходи на північному заході поблизу прикордонних регіонів, щоб стримати спалах ящуру.

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