Великдень 2024: що треба встигнути посадити та посіяти до свята

Що посадити та посіяти до 5 травня.

Великдень вже не за горами. За народними повір'ями деякі рослини — кущі, овочі — потрібно висадити ще до цього світлого свята. Перевірені віками народні традиції свідчать, що для того, щоб рослини встигли адаптувалися на новому місці та потішити хорошим врожаєм, рекомендується поспішити, щоб висадити їх вже зараз до 5 травня, коли українці святкуватимуть Великдень.

Що потрібно посадити до Великодня

Якщо ви плануєте висаджувати кущі, не забудьте до свята посадити:

аґрус,

малину,

порічки,

смородину.

Для посадки краще брати однорічні саджанці, не забувати їх поливати та мульчувати.

Овочі та зелень, які краще посадити до свята у квітні, це такі:

горох,

морква,

патисони,

гарбузи,

кабачки,

зелень,

салат,

редиска.

Ці рослини будуть гарно розвиватися, якщо їх висаджувати у квітні.

Розсаду капусти також потрібно посадити у квітні. Йдеться про розсаду пекінської, брюссельської, цвітної та білоголової капусти.

Вважається, що якщо посадити капусту після Великодня, вона може погано рости. У разі похолодання грядки з розсадою варто накрити плівкою.

Не варто ризикувати також із посадкою картоплі після Великодня.

Також не забувайте про квіти. У цей період радять висадити:

півники,

півонії,

хризантеми,

чорнобривці та ротики.

Звичайно, за рослинами потрібний особливий догляд з дотриманням агротехнічних вимог.

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