Як пофарбувати яйця фломастерами

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​Фарбування великодніх яєць фломастерами або маркерами — це простий і креативний спосіб створити яскраві та унікальні крашанки. Існує декілька методів такого декорування, які дозволяють отримати різноманітні візерунки та кольори.​

Фарбування через паперовий рушник

Для цього необхідні варені яйця з білою шкаралупою​, паперові рушники або серветки​, фломастери або маркери різних кольорів​, яблучний оцет​, гумки або нитки​

Як пофарбувати яйця на Великдень фломастерами чи маркерами

Відваріть яйця та дайте їм охолонути.​

Розкладіть паперовий рушник і хаотично розмалюйте його фломастерами, створюючи різнокольорові візерунки.​

Загорніть кожне яйце в розмальований рушник, зафіксуйте гумкою або ниткою.​

Налийте в склянку яблучний оцет та воду і по черзі занурюйте загорнуті яйця в оцет на кілька секунд.​

Викладіть яйця на тарілку та залиште їх висихати на декілька годин.​

Після висихання зніміть рушник — на яйцях залишаться яскраві візерунки.​

Зверніть увагу, що насичені кольори фломастерів дають кращі результати. Якщо ви хвилюєтеся щодо впливу оцту на смак яєць, можна використовувати воду замість оцту. ​

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Безпосереднє розмальовування фломастерами

Це простий спосіб. Потрібно всього лише за допомогою фломастерів або маркерів нанести на шкаралупу бажані малюнки, візерунки або написи.​відварені яйця.

Цей метод дозволяє створити індивідуальний дизайн кожного яйця, використовуючи власну фантазію. ​

При виборі фломастерів або маркерів для декорування яєць переконайтеся, що вони нетоксичні та безпечні для харчових продуктів.​