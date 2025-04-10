- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 1304
- Час на прочитання
- 1 хв
Вибори вже влітку: Єрмак відповів, чи правда це
Чутки про вибори влітку — нісенітниця, заявив Єрмак в інтерв’ю італійському виданню.
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак спростував інформацію про підготовку до виборів на літо 2025 року.
Про це Єрмак сказав у інтерв’ю для видання Corriere della Sera.
Журналісти зауважили, що видання The Economist пише про підготовку до виборів на літо, і попросили керівника ОП прокоментувати це.
«Абсолютна нісенітниця. Неможливо планувати вибори, поки тривають бойові дії. Спочатку нам потрібно закінчити війну, лише тоді ми зможемо голосувати», — відповів Єрмак.
Нагадаємо, на початку квітня радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що в Україні наразі не проводять жодної організаційної підготовки до виборів.