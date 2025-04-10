Вибори вже влітку: Єрмак відповів, чи правда це

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак

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Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак спростував інформацію про підготовку до виборів на літо 2025 року.

Про це Єрмак сказав у інтерв’ю для видання Corriere della Sera.

Журналісти зауважили, що видання The Economist пише про підготовку до виборів на літо, і попросили керівника ОП прокоментувати це.

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«Абсолютна нісенітниця. Неможливо планувати вибори, поки тривають бойові дії. Спочатку нам потрібно закінчити війну, лише тоді ми зможемо голосувати», — відповів Єрмак.

Нагадаємо, на початку квітня радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що в Україні наразі не проводять жодної організаційної підготовки до виборів.