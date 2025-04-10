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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Вибори вже влітку: Єрмак відповів, чи правда це

Чутки про вибори влітку — нісенітниця, заявив Єрмак в інтерв’ю італійському виданню.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак спростував інформацію про підготовку до виборів на літо 2025 року.

Про це Єрмак сказав у інтерв’ю для видання Corriere della Sera.

Журналісти зауважили, що видання The Economist пише про підготовку до виборів на літо, і попросили керівника ОП прокоментувати це.

«Абсолютна нісенітниця. Неможливо планувати вибори, поки тривають бойові дії. Спочатку нам потрібно закінчити війну, лише тоді ми зможемо голосувати», — відповів Єрмак.

Нагадаємо, на початку квітня радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що в Україні наразі не проводять жодної організаційної підготовки до виборів.

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