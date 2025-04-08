- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 565
- Час на прочитання
- 1 хв
Місцеві вибори в Україні: коли і за якої умови вони відбудуться
Заступник голови ЦВК наголосив, що будь-які вибори під час воєнного стану заборонені, тож потрібно змінювати законодавство.
Місцеві вибори можуть відбутися в Україні 30 жовтня лише з дозволу Верховної Ради.
Про це заявив заступник голови ЦВК Сергій Дубовик в ефірі Ранок.LIVE.
Сергій Дубовик наголосив, що будь-які вибори під час воєнного стану заборонені, тож потрібно змінювати законодавство.
«Законодавство прямо каже, що на окупованих територіях будь-які види виборів не проводяться. […] Тому слово за політиками, слово за народними депутатами України», — резюмував заступник голови ЦВК.
Нагадаємо, видання Economist із посиланням на джерела в українському уряді повідомило, що президент України Володимир Зеленський минулого тижня ініціював зустріч, на якій доручив організувати вибори влітку. В Офісі президента спростували цю інформацію.
Читайте також: