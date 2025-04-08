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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Місцеві вибори в Україні: коли і за якої умови вони відбудуться

Заступник голови ЦВК наголосив, що будь-які вибори під час воєнного стану заборонені, тож потрібно змінювати законодавство.

Автор публікації
Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Заступник голови ЦВК Сергій Дубовик

Заступник голови ЦВК Сергій Дубовик / © cvk.gov.ua

Місцеві вибори можуть відбутися в Україні 30 жовтня лише з дозволу Верховної Ради.

Про це заявив заступник голови ЦВК Сергій Дубовик в ефірі Ранок.LIVE.

Сергій Дубовик наголосив, що будь-які вибори під час воєнного стану заборонені, тож потрібно змінювати законодавство.

«Законодавство прямо каже, що на окупованих територіях будь-які види виборів не проводяться. […] Тому слово за політиками, слово за народними депутатами України», — резюмував заступник голови ЦВК.

Нагадаємо, видання Economist із посиланням на джерела в українському уряді повідомило, що президент України Володимир Зеленський минулого тижня ініціював зустріч, на якій доручив організувати вибори влітку. В Офісі президента спростували цю інформацію.

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