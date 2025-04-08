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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
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Местные выборы в Украине: когда и при каком условии они состоятся

Заместитель председателя ЦИК подчеркнул, что любые выборы во время военного положения запрещены, поэтому нужно изменять законодательство.

Автор публикации
Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Заместитель председателя ЦИК Сергей Дубовик

Заместитель председателя ЦИК Сергей Дубовик / © cvk.gov.ua

Местные выборы могут состояться в Украине 30 октября только с разрешения Верховной Рады.

Об этом заявил заместитель председателя ЦИК Сергей Дубовик в эфире Ранок.LIVE.

Сергей Дубовик подчеркнул, что любые выборы во время военного положения запрещены, поэтому нужно изменять законодательство.

«Законодательство прямо говорит, что на оккупированных территориях какие-либо виды выборов не проводятся. […] Поэтому слово за политиками, слово за народными депутатами Украины», — резюмировал заместитель председателя ЦИК.

Напомним, издание Economist со ссылкой на источники в украинском правительстве сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский на прошлой неделе инициировал встречу, на которой поручил организовать выборы летом. В Офисе президента опровергли эту информацию.

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Дата публикации
Количество просмотров
558
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