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Местные выборы в Украине: когда и при каком условии они состоятся
Заместитель председателя ЦИК подчеркнул, что любые выборы во время военного положения запрещены, поэтому нужно изменять законодательство.
Местные выборы могут состояться в Украине 30 октября только с разрешения Верховной Рады.
Об этом заявил заместитель председателя ЦИК Сергей Дубовик в эфире Ранок.LIVE.
Сергей Дубовик подчеркнул, что любые выборы во время военного положения запрещены, поэтому нужно изменять законодательство.
«Законодательство прямо говорит, что на оккупированных территориях какие-либо виды выборов не проводятся. […] Поэтому слово за политиками, слово за народными депутатами Украины», — резюмировал заместитель председателя ЦИК.
Напомним, издание Economist со ссылкой на источники в украинском правительстве сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский на прошлой неделе инициировал встречу, на которой поручил организовать выборы летом. В Офисе президента опровергли эту информацию.
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