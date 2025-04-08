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Ключ к возвращению территорий Украины — в руках Китая: мнение Костенко
Украина может быстро вернуть свои территории, если Китай перестанет помогать РФ в войне дронами.
Украина сразу вернет свои территории, если завтра Китай остановит поставки дронов и комплектующих в Россию. Ключ от дроновой войны — в руках Пекина.
Такое мнение народный депутат, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко высказал в интервью «Укринформу».
Нардеп отметил, что решающую роль в современной войне играют беспилотные технологии, и именно у Китая есть ключ к изменению ситуации на фронте.
«Они могут либо прекратить ее (войну — ред.), перестав поставлять комплектующие к дронам и России, и Украине, либо отдать предпочтение одной из сторон. Завтра, представьте, они говорят: „Все, мы РФ не поставляем, только Украине“. Нам больше не нужно никаких видов вооружения, мы сразу получаем преимущество на войне, на поле боя и возвращаем свои территории», — объяснил Костенко.
Он добавил, что «мы сейчас все говорим о Соединенных Штатах, а ключ — в руках Китая».
К слову, в начале апреля министр иностранных дел Китая Ван И во время визита в Москву заявил, что путь к восстановлению мира в Украине далек. В то же время, Пекин поддерживает мирные инициативы между Россией и США.