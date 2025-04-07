Украина развертывает масштабное производство дронов – Зеленский на Ставке

Президент Украины Владимир Зеленский. / © Офис президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Ставки Верховного Главнокомандующего сконцентрировался на вопросах развития беспилотного оружия в Украине. Главный акцент – масштабное наращивание собственного производства дронов всех типов.

Подробности он рассказал в социальных сетях.

"Максимально увеличиваем производство - от "мавиков" до дальнобойных дронов. Также расширяем возможности по созданию наземных роботизированных комплексов", - отметил глава государства.

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По словам Зеленского, с начала года в Украине появилось более 20 новых сертифицированных моделей дронов с оптоволоконной системой управления. Над их производством уже работает 11 украинских предприятий.

Президент подчеркнул, что уже дал поручение заключить контракты с производителями на максимально возможные объемы поставок.

Также положительная динамика, по словам Зеленского, наблюдается в производстве "дипстрайков". "Конкретные цифры не могу озвучить, но за этот год обеспечим нужный объем для наших сил обороны", - добавил он.

Президент поблагодарил всех предприятий, специалистов и военных, участвующих в развитии беспилотного компонента для украинской армии.

Ранее сообщалось, что эшелонированная система обороны, которую возвела Россия, усложнила для Украины атаки с использованием морских дронов.