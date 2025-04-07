На войне погиб чемпион-альпинист Тарас Цушко

Тарас Цушко / Источник: Facebook «Спортивный Комитет Украины»

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Во время выполнения боевого задания погиб мастер спорта Украины, многолетний инструктор и выдающийся альпинист Тарас Цушко.

Погибшему было 45 лет. Об этом сообщает Спортивный комитет Украины.

«Три года назад Тарас добровольцем стал в ряды защитников Украины. Он избрал путь чести — такой же, как и вершины, на которые сходил всю жизнь. И погиб на боевой задаче, при защите нашей земли от оккупантов», — говорится в сообщении.

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Тарас был действующим членом альпинистского клуба «Одесса», членом сборной команды Украины, многократным чемпионом Украины в скальном, техническом и зимнем классах восхождений.

Он навсегда вошел в историю, покорив «неприступные вершины Аксу, Слесова, Асана и Бодханы».

На протяжении многих лет Тарас работал инструктором на учебно-тренировочном собрании в горах Кавказа и Памиро-Алая, передавая свой опыт и знание новым поколениям.

«Он был не только спортсменом — он был человеком, к которому тянулись. Доброжелательный, отзывчивый, надежный — именно так его помнят все альпинисты Одессы, друзья, собратья и все, кто имел счастье знать Тараса. Он верил, что после победы вернется в любимое дело, мечтал возродить одесский альпинизм высоких достижений, вывести его на новые вершины. Но не вернулся», — отметили в Спортивном комитете.

Прощание с Тарасом Цушкой состоялось в альпинистском клубе «Одесса», похоронили защитника на Крыжановском кладбище, расположенном в Одесской области.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что на фронте погиб брат Романа Ратушного.

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