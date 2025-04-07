На війні загинув чемпіон-альпініст Тарас Цушко

Тарас Цушко / Дежерело: Facebook «Спортивний Комітет України»

Реклама

Під час виконання бойового завдання загинув майстер спорту України, багаторічний інструктор, та видатний альпініст Тарас Цушко.

Загиблому було 45 років. Про це повідомляє Спортивний комітет України.

«Три роки тому Тарас добровольцем став до лав захисників України. Він обрав шлях честі — такий самий, як і вершини, на які сходив усе життя. І загинув на бойовому завданні, під час захисту нашої землі від окупантів», — йдеться у дописі.

Реклама

Тарас був чинним членом альпіністського клубу «Одеса», членом збірної команди України, багаторазовим чемпіоном України у скельному, технічному та зимовому класах сходжень.

Він назавжди увійшов в історію, підкоривши «неприступні вершини Ак-су, Слесова, Асана та Бодхани».

Упродовж багатьох років Тарас працював інструктором на навчально-тренувальних зборах у горах Кавказу та Паміро-Алаю, передаючи свій досвід і знання новим поколінням.

«Він був не лише спортсменом — він був людиною, до якої тягнулися. Доброзичливий, чуйний, надійний — саме так його пам’ятають усі альпіністи Одеси, друзі, побратими й усі, хто мав щастя знати Тараса. Він вірив, що після перемоги повернеться до улюбленої справи, мріяв відродити одеський альпінізм високих досягнень, вивести його на нові вершини. Та не повернувся», — зауважили у Спортивному комітеті.

Прощання з Тарасом Цушкою відбулося в альпіністському клубі «Одеса», поховали захисника на Крижанівському цвинтарі, що розташований в Одеській області.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що на фронті загинув брат Романа Ратушного.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.