Найкращий український пілот Moonfish загинув під час аварії F-16 - CNN

У Збройних силах України не вважають, що причиною катастрофи стала помилка пілота.

Внаслідок аварії винищувача F-16 у понеділок, 26 серпня, загинув льотчик ВПС ЗСУ підполковник Олексій "Мунфіш" Месь. Це сталося лише за кілька тижнів після прибуття довгоочікуваних американських літаків до України.

Про це повідомило CNN з посиланням на джерело в українських військових колах.

За інформацією співрозмовника видання, у Збройних силах України не вважають, що причиною інциденту стала помилка пілота.

Наразі ведеться розслідування авіакатастрофи, до участі в якому будуть запрошені міжнародні експерти. Попередньо розглядаються різні версії аварії, зокрема "дружній вогонь" української ППО, технічна несправність літака та помилка пілота.

Пілот Олексій Месь на псевдо Moonfish ("Риба-місяць") — один з перших українських пілотів, який пройшов навчання на західних винищувачах у США. Він загинув у результаті аварії під час "наймасштабнішої повітряної атаки" Росії на Україну. Героїчного українського захисника поховали у четвер, 29 серпня.

Нагадаємо, Олексій Месь назвав американський винищувач F-16 "швейцарським ножем" для неба. За його словами на повну підготовку пілота F-16 потрібні роки, яких немає в українців.

Читайте також: