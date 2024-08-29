Нардеп Копитін потрапив у ДТП: що відомо про його стан

Нардеп отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.
Автомобіль з народним депутатом від "Слуги народу" Ігорем Копитіним пізно ввечері 28 серпня потрапив у дорожньо-транспортну пригоду на трасі Київ-Одеса. Він перебуває у лікарні.
Про це повідомляє "Українська правда" із посиланням на джерела у правоохоронних органах.
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Зазначають, що ДТП сталося о 23.31 в місті Біла Церква на 78 км автодороги М-05 Київ-Одеса в напрямку Києва. За даними джерел, авто Toyota Land Cruiser Prado з номерним знаком КА3573МС, здійснило наїзд на бетонну перешкоду.
"У результаті автотрощі народний депутат Копитін, який знаходився на пасажирському сидінні, отримав травми та переломи, він шпиталізований до Білоцерківської міської лікарні №2", - йдеться у повідомленні.
Кермувальника автомобіля, який також отримав тілесні ушкодження, доставили до тієї ж лікарні.
Раніше в Миколаєві сталася ДТП за участю вантажівки, яка перевозила близько двох тонн мертвих заморожених собак. Вантаж везли на кремацію до Одеси через Миколаїв.
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