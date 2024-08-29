Нардеп Копитін потрапив у ДТП: що відомо про його стан

Автомобіль з народним депутатом від "Слуги народу" Ігорем Копитіним пізно ввечері 28 серпня потрапив у дорожньо-транспортну пригоду на трасі Київ-Одеса. Він перебуває у лікарні.

Про це повідомляє "Українська правда" із посиланням на джерела у правоохоронних органах.

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Зазначають, що ДТП сталося о 23.31 в місті Біла Церква на 78 км автодороги М-05 Київ-Одеса в напрямку Києва. За даними джерел, авто Toyota Land Cruiser Prado з номерним знаком КА3573МС, здійснило наїзд на бетонну перешкоду.

ДТП із нардепом Копитіним

"У результаті автотрощі народний депутат Копитін, який знаходився на пасажирському сидінні, отримав травми та переломи, він шпиталізований до Білоцерківської міської лікарні №2", - йдеться у повідомленні.

Документи Копитіна

Кермувальника автомобіля, який також отримав тілесні ушкодження, доставили до тієї ж лікарні.

ДТП із нардепом Копитіним / Фото: Українська правда

Раніше в Миколаєві сталася ДТП за участю вантажівки, яка перевозила близько двох тонн мертвих заморожених собак. Вантаж везли на кремацію до Одеси через Миколаїв.

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