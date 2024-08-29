Нардеп Копытин попал в ДТП: что известно о его состоянии

Автомобиль с народным депутатом от "Слуги народа" Игорем Копытиным поздно вечером 28 августа попал в ДТП на трассе Киев-Одесса. Он находится в больнице.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники правоохранительных органов.

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Отмечают, что ДТП произошло в 23:31 в городе Белая Церковь на 78 км автодороги М-05 Киев-Одесса в направлении Киева. По данным источников, авто Toyota Land Cruiser Prado с номерным знаком КА3573МС совершило наезд на бетонное препятствие.

ДТП с нардепом Копытиным

"В результате автотрощи народный депутат Копытин, находившийся на пассажирском сиденье, получил травмы и переломы, он госпитализирован в Белоцерковскую городскую больницу №2", — говорится в сообщении.

Документы Копытина

Водителя автомобиля, также получившего телесные повреждения, доставили в ту же больницу.

ДТП с нардепом Копытиным / Фото: Украинская правда

Ранее в Николаеве произошло ДТП с участием грузовика, который перевозил около двух тонн мертвых замороженных собак. Груз везли на кремацию в Одессу через Николаев.

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