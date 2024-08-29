У Києві чоловіка тягнули до буса люди в формі: що кажуть у поліції (відео)

У Києві зафіксували черговий факт нібито ймовірної "бусифікації". У соціальних мережах шириться відео, на якому видно, як двоє поліцейських та людина у військовій формі "вантажать" до мікроавтобуса ймовірного ухилянта.

На кадрах помітно, як чоловіка тягнуть за руки по землі, а потім піднімають біля мікроавтобуса та заштовхують до салону. У цей час ще двоє людей у військовій формі, ходять поруч.

У Мережі пишуть, що інцидент стався у Солом’янському районі столиці. Але, що стало причиною такого "затримання" чоловіка, невідомо.

В поліції Києва ТСН.ua розповіли, що перевіряють інформацію з відео.

"На цей момент ми не маємо підтвердження, що на відео зображені працівники Солом’янського ТЦК та СП або працівники Солом’янського управління поліції. Зараз фахівці встановлюють походження цього відео. Можливо, воно було знято навіть і не в Києві", – повідомили нам у поліції Києва.

У Києві чоловіка тягнули до буса люди в формі

Нагадаємо, працівникам ТЦК дозволили стріляти на ураження.