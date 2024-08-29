Мобілізуватися у "два кліки": ТЦК можуть перейти в онлайн - як і коли це запрацює

ТЦК та СП можуть перейти в онлайн-площину. Таку заяву зробили у Міністерстві оборони України. Відомство планує реалізувати такі плани за допомогою застосунка "Резерв+", додавши туди всі необхідні процедури.

Якою може бути онлайн-мобілізація в Україні, як працюватиме "Резерв+" і коли можуть запровадити таку опцію - читайте у матеріалі ТСН.ua.

Онлайн-ТЦК в програмі "Резерв+"

Нагадаємо, що "Резерв+" - це мобільний застосунок від Міністерства оборони України, який був створений для оновлення дані військовозобовв'язанами, а також де можна скористатися військово-обліковим документом в електронній формі. Його запустили для військовозобов'язаних, призовників та резервістів.

"Резерв+" за короткий час став популярним застосунком серед військовозобов'язаних. За останніми даними Міноборони, оновити свої дані змогли 3,2 млн людей. Ймовірно, саме тому цей застосунок вирішили використати для онлайн-мобілізації.

"Оновити свої дані через "Резерв+" змогли 3,2 млн людей. Зараз у нас є великий план, як перетворити "Резерв+" на ТЦК онлайн", - сказала заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко в інтерв'ю Forbes Ukraine.

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Як буде працювати ТЦК в телефоні

В оборонному відомстві працюють над розширенням функціоналу застосунка, включаючи додавання відстрочок і впровадження онлайн-рекрутингу із можливістю підписати контракт або мобілізуватися у "два кліки".

Також у планах Міноборони додати:

три типи відстрочок, а саме для багатодітних сімей, людей з інвалідністю та студентів денної форми навчання.

можливість включення фотографії в електронний військово-обліковий документ.

"Це амбітне завдання, але я впевнена, що ми це зробимо. Ми також додамо можливість включення фотографії в електронний військово-обліковий документ. Є ще декілька послуг ТЦК, які ми плануємо перевести у "Резерв+". Проте наразі обіцяти можу лише відстрочки та онлайн-рекрутинг. Ми пропонуватимемо онлайн-рекрутинг у співпраці з іншими платформами" - розповіла Черногоренко.

Окрім того, Міністерство оборони України разом з Міністерством охорони здоровʼя працює над впровадженням електронних направлень на військово-лікарську комісію. Зокрема, планується, що е-направлення можуть містити QR-код, що дозволить лікарям ВЛК ідентифікувати особу. Також МОУ спільно з МОЗ працює над створенням електронної системи для військових лікарів, де буде зберігатися інформація про лікування воїна.

"Міноборони зараз консультується з Міністерством охорони здоровʼя, як впровадити електронні направлення на ВЛК через "Резерв+" як для військовозобов’язаних, так і для чинних бійців", - сказала Черногоренко в коментарі УП.

Наразі ці дані можна отримати через центральну базу госпіталів або лікарень за запитом, але передбачається створення окремої бази для зручності роботи лікарів. Цей механізм має бути реалізований до кінця 2024 року.

У Міноборони запевняють, що частину послуг планують реалізувати восени, іншу - через певний час.