Шмигаль вимагає від ТЦК припинити знімати водіїв з рейсових автобусів

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль звернувся до Міністерства оборони з проханням роз'яснити територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) неприпустимість зняття водіїв з автобусів під час рейсів.

Про це він сказав під час "Години запитань до уряду" у Верховній Раді.

"Коли знімають ТЦК водіїв із бусів, це недопустимо. Також неприпустима ситуація, коли їде просто рейсовий автобус і водія забирають," — заявив прем'єр-міністр.

Шмигаль закликав Міністерство оборони провести роботу з ТЦК, щоб подібні ситуації більше не повторювалися. Він підкреслив важливість забезпечення нормальної роботи транспортної системи країни, особливо в умовах воєнного стану, коли громадяни покладаються на громадський транспорт для пересування.

Нагадаємо, в Ужгороді співробітники ТЦК та СП силою забрали водія автобуса, який привіз дитячу збірну з Вінниці на спортивні змагання із тхеквондо. Водій автобуса заночував у хостелі, куди приблизно о 1:30 ночі увірвалися співробітники ТЦК із поліцейськими і силоміць забрали його разом з іншими чоловіками до військкомату.

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