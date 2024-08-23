Лайфгаки, як позбутися мурах у саду

Мурахи можуть бути не тільки надокучливими, але й небезпечними для ваших рослин.

На сторінці Gardening Soul розповіли про два методи як позбутися мурах, що заполонили ваш город і всюди повзають. Виявляється, що мурахи несуть на собі більше бактерій, ніж таргани. Це може не лише шкодити вашим рослинам, але й сприяти поширенню різних мікробів.

Метод 1

Вам знадобиться:

Харчова сода 30 г;

Пральний порошок 30 г;

Цукор 10 г;

Вода 10 л.

Вам необхідно все змішати, до розчинення усіх інгредієнтів. Потім нанести розчин на мурашине гніздо і землю поруч із ним. Можете також обприскати цим розчином місця великого скупчення мурах.

Метод 2

Вам знадобиться:

Оцет

Вода

Змішайте білий оцет з водою у співвідношенні 1:200. Цей спосіб допоможе вам у боротьбі як з білими, так і з чорними мурахами.

Застосування цих методів дозволить не тільки контролювати популяцію мурах, але й захистить ваші рослини від можливих пошкоджень і мікробів.

Нещодано ми писало про "Топ-5 рослин, яким не місце у вашому саду"

Читайте також: