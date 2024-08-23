Лайфхаки, как избавиться от муравьев в саду

Муравьи могут быть не только надоедливыми, но и опасными для ваших растений.
На странице Gardening Soul рассказали о двух методах как избавиться от муравьев, заполонивших ваш огород и ползающих повсюду. Оказывается, муравьи несут на себе больше бактерий, чем тараканы. Это может не только вредить вашим растениям, но и способствовать распространению разных микробов.
Метод 1
Вам понадобится:
- Пищевая сода 30 г;
- Стиральный порошок 30 г;
- Сахар 10 г;
- Вода 10 л.
Вам необходимо все смешать до растворения всех ингредиентов. Затем нанести раствор на муравьиное гнездо и землю рядом с ним. Можете также опрыскать этим раствором места большого скопления муравьев.
Метод 2
Вам понадобится:
- Уксус
- Вода
Смешайте белый уксус с водой в соотношении 1:200. Этот способ поможет вам в борьбе как с белыми, так и с черными муравьями.
Применение этих методов позволит не только контролировать популяцию муравьев, но и защитит ваши растения от возможных повреждений и микробов.
Недавно мы писали о "Топ-5 растений, которым не место в вашем саду"
Читайте также:
- Все очень просто: готовим действенное средство против сорняков
- Растения, прогонят клопов из вашего сада
- Бюджетный и действенный способ избавиться от улиток на огороде