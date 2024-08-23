Лайфхаки, как избавиться от муравьев в саду

Муравьи могут быть не только надоедливыми, но и опасными для ваших растений.

На странице Gardening Soul рассказали о двух методах как избавиться от муравьев, заполонивших ваш огород и ползающих повсюду. Оказывается, муравьи несут на себе больше бактерий, чем тараканы. Это может не только вредить вашим растениям, но и способствовать распространению разных микробов.

Метод 1

Вам понадобится:

Пищевая сода 30 г;

Стиральный порошок 30 г;

Сахар 10 г;

Вода 10 л.

Вам необходимо все смешать до растворения всех ингредиентов. Затем нанести раствор на муравьиное гнездо и землю рядом с ним. Можете также опрыскать этим раствором места большого скопления муравьев.

Метод 2

Вам понадобится:

Уксус

Вода

Смешайте белый уксус с водой в соотношении 1:200. Этот способ поможет вам в борьбе как с белыми, так и с черными муравьями.

Применение этих методов позволит не только контролировать популяцию муравьев, но и защитит ваши растения от возможных повреждений и микробов.

Недавно мы писали о "Топ-5 растений, которым не место в вашем саду"

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