Топ-5 растений, которым не место в вашем саду

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В своей статье Express рассказали, какие растения могут удешевить внешний вид вашего сада и сколько бы вы ни пытались придать ему приличный вид, с этими растениями вам этого не удастся.

К сожалению, это может стать большой проблемой, если вы решите продать дом и его "садоводческая обложка" отгонит долгожданных покупателей. Кроме того, большинство этих растений либо ядовиты, либо оказывают плохое влияние на почву и другие растения.

Рейнутрия японская

Топ-5 растений, которым не место в вашем саду / © Credits

Инвазивное растение с побегами, похожими на бамбук, которые летом могут произрастать до трех метров в высоту. Его корни могут достигать 20 метров под землю и могут уничтожить трубы и дренажи, а также ослабить фундамент или брусчатку. Если вы заметили его в своем саду, важно немедленно принять меры, пока не поздно. Удаляя эти растения из сада вам нужно быть максимально внимательными, ведь оно к большому сожалению быстро восстанавливается даже из самых маленьких остатков. Если вы хотите самостоятельно удалить из сада остатки этого растения используйте сильный гербицид, такой как глифосат, он будет самым эффективным для уничтожения этих зомби-подобных растений.

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Борщевик Мантегацци

Топ-5 растений, которым не место в вашем саду / © Credits

Борщевик гигантский носит инвазионный характер и может очень быстро распространяться. У этого растения толстые зеленые стебли с фиолетовыми побегами и белыми цветками в форме круглого зонта на верхушке. В большинстве своем он часто встречается у рек и прудов. Его сок является фототоксичным и может вызывать серьезные ожоги кожи или рубцы под действием солнечного света. Это растение – сорняк, который сделает ваш сад максимально неприглядным.

Буддлея

Топ-5 растений, которым не место в вашем саду / © Credits

У этого растения маленькие фиолетовые или белые цветы с медовым ароматом и длинные узкие листья. Хотя буддлея выглядит хорошо, ее корни могут нанести много вреда, поскольку они могут прорасти даже сквозь кирпичную кладку, а это, если посчитать, может вылиться в дорогостоящий ремонт. Растение можно обработать гербицидом, распылив его или введя в ствол. Если это сделать правильно, оно погибнет.

Недотрога желёзконосная

Топ-5 растений, которым не место в вашем саду / © Credits

Это растение может вырасти до трех метров в высоту летом и в начале осени. Оно оказывает значительное экологическое влияние на окружающую среду и не является растением-другом вашего сада. Это растение способно произрастать при низком уровне освещения и затеняет другую растительность, постепенно истощая окружающую среду, вытесняя другие растения.

Рододендрон понтийский

Топ-5 растений, которым не место в вашем саду / © Credits

Это растение не стоит высаживать в дикой природе, а также следует избегать его распространения за пределы вашей собственности из-за его энергичного характера. Это растение токсично для большинства травоядных животных, таких как овцы и олени. Есть несколько методов для его удаления, таких как выдергивание вручную или обработка пней, но выбор метода зависит от масштабов разрастания растения и может быть трудно определить, какой из них будет наиболее эффективным.

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