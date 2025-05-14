День ангела 14 мая: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 14 мая, день ангела / © Pixabay

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Кто празднует день ангела 14 мая

14 мая 2025 поздравьте с именинами Леонтия, Максима, Никиту.

Леонтий — древнегреческое происхождение, означает “львиный”. В детстве ответственен, вежлив. Во взрослом возрасте становится щепетильным, живет по своему собственному расписанию.

Максим — латинское имя, переводится как “величайший”. В детстве дружелюбный экстраверт, не вынося одиночества. Во взрослом возрасте становится терпеливым, часто влюбляется.

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Никита — древнегреческие корни, толкуется как “победитель”. В детстве всегда идет напролом, эгоистичен. Во взрослом возрасте становится честным, справедливым.

День ангела 14 мая — душевные поздравления в прозе

День ангела 14 мая — душевные поздравления в прозе / © Pixabay

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда идет рядом, оберегает от всего зла, подсказывает правильный путь и укрепляет твою душу в моменты сомнений. Желаю мира, радости, благополучия и вдохновения каждый день.

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С праздником твоего ангела-хранителя! Желаю, чтобы он всегда даровал тебе свет надежды, любви и уверенности. Пусть в твоей жизни будет больше гармонии, добра и счастливых мгновений. Радуйся, твори, мечтай — и знай, что тебя всегда берегут сверху.

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Поздравляю с Днем ангела! Пусть твое имя будет источником силы, а небесный покров ежедневно помогает преодолевать трудности, обретать счастье и расти духовно. Здоровья, покоя в сердце и веры в себя!

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С Днем ангела! Желаю, чтобы твой охранник всегда держал тебя за руку и не отпускал в самый ответственный момент жизни. Пусть судьба будет благосклонна, а сердце наполнено любовью, благодарностью и светом.

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Поздравляю с прекрасным днем — Днем ангела! Желаю, чтобы твой небесный друг был рядом в минуты радости и грусти, придавал силы, когда тяжело, и даровал вдохновение, когда ты ищешь ответа. Крепкого здоровья, душевного тепла и счастливого пути впереди!