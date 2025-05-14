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День ангела 14 травня: кого та як вітати з іменинами
14 травня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 14 травня
14 травня 2025 року привітайте з іменинами Леонтія, Максима, Микиту.
Леонтій — давньогрецьке походження, означає “левинний”. В дитинстві відповідальний, ввічливий. В дорослому віці стає педантичним, живе за своїм власним розкладом.
Максим — латинське ім’я, перекладається як “найвеличніший”. В дитинстві дружелюбний екстраверт, не виносить самотності. В дорослому віці стає терплячим, часто закохується.
Микита — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “переможець”. В дитинстві завжди йде напролом, егоїстичний. В дорослому віці стає чесним, справедливим.
День ангела 14 травня — душевні привітання в прозі
Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди йде поруч, оберігає від усього лихого, підказує правильний шлях і зміцнює твою душу в моменти сумнівів. Бажаю миру, радості, добробуту й натхнення щодня.
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Зі святом твого янгола-охоронця! Бажаю, аби він завжди дарував тобі світло надії, любові та впевненості. Нехай у твоєму житті буде більше гармонії, добра і щасливих митей. Радій, твори, мрій — і знай, що тебе завжди бережуть згори.
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Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай твоє ім’я буде джерелом сили, а небесний заступник щодня допомагає долати труднощі, знаходити щастя й зростати духовно. Здоров’я, спокою в серці й віри в себе!
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З Днем ангела! Бажаю, щоб твій охоронець завжди тримав тебе за руку й не відпускав у найвідповідальніші миті життя. Нехай доля буде прихильною, а серце наповнене любов’ю, вдячністю й світлом.
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Вітаю з прекрасним днем — Днем ангела! Бажаю, аби твій небесний друг був поруч у хвилини радості й суму, додавав сил, коли важко, і дарував натхнення, коли ти шукаєш відповіді. Міцного здоров’я, душевного тепла й щасливої дороги попереду!