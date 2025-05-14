ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
55
Час на прочитання
2 хв

День ангела 14 травня: кого та як вітати з іменинами

14 травня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Який сьогодні, 14 травня, день ангела

Який сьогодні, 14 травня, день ангела / © Pixabay

Хто святкує день ангела 14 травня

14 травня 2025 року привітайте з іменинами Леонтія, Максима, Микиту.

Леонтій — давньогрецьке походження, означає “левинний”. В дитинстві відповідальний, ввічливий. В дорослому віці стає педантичним, живе за своїм власним розкладом.

Максим — латинське ім’я, перекладається як “найвеличніший”. В дитинстві дружелюбний екстраверт, не виносить самотності. В дорослому віці стає терплячим, часто закохується.

Микита — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “переможець”. В дитинстві завжди йде напролом, егоїстичний. В дорослому віці стає чесним, справедливим.

День ангела 14 травня — душевні привітання в прозі

День ангела 14 травня — душевні привітання в прозі / © Pixabay

День ангела 14 травня — душевні привітання в прозі / © Pixabay

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди йде поруч, оберігає від усього лихого, підказує правильний шлях і зміцнює твою душу в моменти сумнівів. Бажаю миру, радості, добробуту й натхнення щодня.

***

Зі святом твого янгола-охоронця! Бажаю, аби він завжди дарував тобі світло надії, любові та впевненості. Нехай у твоєму житті буде більше гармонії, добра і щасливих митей. Радій, твори, мрій — і знай, що тебе завжди бережуть згори.

***

Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай твоє ім’я буде джерелом сили, а небесний заступник щодня допомагає долати труднощі, знаходити щастя й зростати духовно. Здоров’я, спокою в серці й віри в себе!

***

З Днем ангела! Бажаю, щоб твій охоронець завжди тримав тебе за руку й не відпускав у найвідповідальніші миті життя. Нехай доля буде прихильною, а серце наповнене любов’ю, вдячністю й світлом.

***

Вітаю з прекрасним днем — Днем ангела! Бажаю, аби твій небесний друг був поруч у хвилини радості й суму, додавав сил, коли важко, і дарував натхнення, коли ти шукаєш відповіді. Міцного здоров’я, душевного тепла й щасливої дороги попереду!

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
55
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie