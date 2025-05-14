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Магнитная буря 14 мая: какая будет ее активность
Магнитная буря ослабла.
В среду, 14 мая, ослабеет солнечная активность. Магнитная буря опустилась до зеленого уровня – К-Индекс 1,2.
Об этом свидетельствуют данные ресурса meteoagent.
Предыдущие два дня специалисты фиксировали магнитную бурю желтых уровней, а до этого – с 8 до 11 мая – были сильны геомагнитные возмущения красного уровня.
Напомним, медик рассказал, как легче переносить магнитные бури. Ведь солнечная активность расшатывает магнитное поле Земли, и отвечает наша нервная система. Человек может ощущать пульсацию в висках, становится хуже сон и т.д.