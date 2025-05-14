Магнитная буря 14 мая: какая будет ее активность

Магнитная буря. / © Associated Press

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В среду, 14 мая, ослабеет солнечная активность. Магнитная буря опустилась до зеленого уровня – К-Индекс 1,2.

Об этом свидетельствуют данные ресурса meteoagent.

Предыдущие два дня специалисты фиксировали магнитную бурю желтых уровней, а до этого – с 8 до 11 мая – были сильны геомагнитные возмущения красного уровня.

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Магнитная буря.

Напомним, медик рассказал, как легче переносить магнитные бури. Ведь солнечная активность расшатывает магнитное поле Земли, и отвечает наша нервная система. Человек может ощущать пульсацию в висках, становится хуже сон и т.д.