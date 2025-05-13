ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
130
Время на прочтение
1 мин

Прогноз погоды на 14 мая: Украину накроют дожди

В Украине в среду ожидаются периодические дожди, но температура будет уютной.

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Ландыши

Ландыши / © Pixabay

В Украине 14 мая ожидаются периодические дожди, хотя в некоторых областях, таких как Киевская, Житомирская, Винницкая и Черкасская, осадков не будет.

Об этом рассказала синоптика Наталья Диденко на свои страницы в Facebook.

По ее словам, температура воздуха будет стабильной — днем от +12 до +18 градусов. Теплее всего будет в Луганской области, а в Закарпатье температура может быть несколько ниже, чем в других регионах.

В Киеве в среду сильные осадки не прогнозируются.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине на этой неделе сохранится прохладная погода с периодическими осадками из-за влияния холодного воздуха с севера.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie