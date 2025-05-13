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Прогноз погоды на 14 мая: Украину накроют дожди
В Украине в среду ожидаются периодические дожди, но температура будет уютной.
В Украине 14 мая ожидаются периодические дожди, хотя в некоторых областях, таких как Киевская, Житомирская, Винницкая и Черкасская, осадков не будет.
Об этом рассказала синоптика Наталья Диденко на свои страницы в Facebook.
По ее словам, температура воздуха будет стабильной — днем от +12 до +18 градусов. Теплее всего будет в Луганской области, а в Закарпатье температура может быть несколько ниже, чем в других регионах.
В Киеве в среду сильные осадки не прогнозируются.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине на этой неделе сохранится прохладная погода с периодическими осадками из-за влияния холодного воздуха с севера.