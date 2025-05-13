Курс валют на 14 мая: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Курс валют / © unsplash.com

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Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 14 мая. По сравнению с предыдущим днем стоимость доллара США снизилась на 3 копейки и составляет 41,50 гривны.

Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

1 доллар США - 41,50 (-3 коп.)

Курс евро

1 евро - 46,09 (-6 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый - 10,84 (-4 коп.)

К чему готовиться украинцам

Прогнозы по курсу доллара изменяются. В частности, потому, что Украина в этом году получит рекордную помощь. Медленная девальвация гривни ожидается во второй половине этого года.

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Аналитики подчеркивают , что в первом квартале 2025-го НБУ разрешил гривне укрепиться по отношению к доллару на 1,4% — до 41,5 грн/доллар после длительного периода контролируемой девальвации. Укрепление гривни, считают специалисты, явилось реакцией Нацбанка на высокую инфляцию, значительные объемы внешнего финансирования, глобальное ослабление доллара и сезонное снижение спроса на иностранную валюту.

НБУ вернется к контролируемому и постепенному ослаблению гривны во втором полугодии, когда темпы инфляции начнут снижаться, считают в Dragon Capital.

"Однако, учитывая существенные объемы финансовой помощи, мы повысили прогноз резервов НБУ до 59 млрд долларов (с 41 млрд долларов) и снизили прогноз курса на конец года до 44 грн/доллар (-4,4% г/г; предварительный прогноз - 45 грн/доллар)", - говорится в прогнозе.

Ранее мы писали, что в мае 2025 года ситуация на валютном рынке Украины будет зависеть, прежде всего, от экономических факторов. Курс доллара может увеличиться.

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